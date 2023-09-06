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Новая партия боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» поступила на вооружение Минобороны

Новая партия боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» поступила на вооружение Минобороны

Российская промышленность нарастила объемы выпуска военной продукции, необходимой в зоне спецоперации, в том числе и боевых машин пехоты, как новых, так и модернизированных.

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