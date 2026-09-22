Мужчина 18 лет общался с «полицейской из Австралии» и перевел ей $500 тыс

Житель Новой Зеландии в течение 18 лет общался с женщиной, которая выдавала себя за сотрудницу полиции из Австралии, он перевел ей более 500 тысяч долларов, передает 1News.
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