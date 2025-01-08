Популяция дзеренов в Даурском заповеднике кратно выросла

В Даурском заповеднике произошел значительный прирост популяции дзеренов. Согласно данным специалистов, количество этих краснокнижных животных в 2024 году увеличилось более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом.
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