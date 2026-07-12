12 постановлений Конституционного Суда РФ, которые следует знать каждому IP-юристу

Ниже представлен краткий обзор позиций Конституционного Суда в сфере интеллектуальной собственности, охватывающий широкий спектр вопросов: от снижения размера компенсации ниже низшего предела до принудительных лицензий и ответственности маркетплейсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии