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12 постановлений Конституционного Суда РФ, которые следует знать каждому IP-юристу

Ниже представлен краткий обзор позиций Конституционного Суда в сфере интеллектуальной собственности, охватывающий широкий спектр вопросов: от снижения размера компенсации ниже низшего предела до принудительных лицензий и ответственности маркетплейсов.

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