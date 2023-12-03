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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Сорин: «Как только Степанова наберет нужные кондиции, она будет стартовать во всех гонках»

Сегодня лыжница одержала победу в классическом масс-старте на 20 км на этапе Кубка России в Тюмени. – Победный финиш Вероники Степановой – это показатель ее высочайшего уровня? – Безусловно, это ее уровень, ее класс.

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