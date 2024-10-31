Госавтоинспекторы усилят контроль за безопасностью уязвимых участников дорожного движения.

С целью обеспечения безопасности уязвимых участников дорожного движения на территории Могилевской области, в том числе Бобруйского района, с 29 октября по 5 ноября проводятся профилактические мероприятия.
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