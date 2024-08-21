По стопам Хаматовой: кинокритик Долин выдвинул условие возвращения в Россию

Разборкам вокруг иностранных агентов нет ни конца, ни края. Пока одни пытаются всеми силами откреститься от России, обвиняя страну во всех смертных грехах, другие теряют последние остатки совести.
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