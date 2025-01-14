Употребление популярного сока связали со сниженной вероятностью импотенции

Эректильная дисфункция (ЭД) — распространенная проблема у мужчин, особенно после 40 лет. Среди ее причин называют последствия травм, хронических заболеваний, побочное действие лекарств, стресс, депрессию, употребление алкоголя и другие факторы.
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