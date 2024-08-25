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Стало известно, какие тренировки проходят на площадках форума-фестиваля «Москва 2030»

Стало известно, какие тренировки проходят на площадках форума-фестиваля «Москва 2030»

Полетать в аэротрубе, покорить большие волны, стать участником мотокросса, сыграть в фиджитал-футбол, научиться скалолазанию, а еще покататься на лыжах, тюбингах и коньках летом — все это можно сделать на форуме-фестивале «Территория будущего.

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