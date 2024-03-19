Трое детей и их мать погибли на пожаре в уральском селе

Трое детей и их мать погибли сегодня ночью на пожаре в поселке Ис Нижнетуринского района. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пожар в одноэтажном деревянном доме на три квартиры начался около трех часов ночи.
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