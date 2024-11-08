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Объявлены первые лауреаты архитектурного «Оскара» — 2024

Объявлены первые лауреаты архитектурного «Оскара» — 2024

В Сингапуре представили первых лауреатов World architecture festival 2024. Cреди них архитектурные бюро из Канады, Турции, Австралии и Дании Первые лауреаты Всемирного архитектурного фестиваля — 2024 в категории «Завершенные здания» были объявлены в Сингапуре, сообщается на сайте премии.

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