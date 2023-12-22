В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Автокресло – надежнее рук родителей»

В целях привлечения внимания родительской общественности к необходимости соблюдения Правил дорожного движения и проблеме детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района провели пропагандистскую акцию «Автокресло – надежнее рук родителей» в детском саду № 4 «Теремок» города Ардон.
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