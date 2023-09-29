В Сочи машина сбила сотрудника ДПС при исполнении

По факту ДТП назначена проверка.Авария случилась накануне в Адлерском районе на ул. Ленина. По предварительным сведениям, водитель "Лады Гранты" врезался в госавтоинспектора, когда тот находился при исполнении.
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