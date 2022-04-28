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26 апреля мероприятия ´Вспоминая Чернобыль´.

26 апреля мероприятия ´Вспоминая Чернобыль´.

26 апреля для учащихся ГУО ´Средняя школа №23 г.Бобруйска´ были проведены мероприятия о чернобыльской трагедии: просмотр видео фильма ´Вспоминая Чернобыль´, беседа ´Чернобыль наша боль и память´, оформление стенда ´26 апреля-трагедия Чернобыля´ .

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