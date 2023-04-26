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Россиянин приехал во Вьетнам и рассказал о жуткой опасности, подстерегающих туристов на пляжах: потом всё нестерпимо чешется О жуткой опасности, подстерегающей туристов на пляжах во Вьетнами предупредил туристов россиянин, приехавший во Вьетнам.