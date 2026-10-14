Украинская полиция берет лучшее у ТЦК, теперь эти стандарты одинаковы для власти. В Киеве, районное управление Подольского района, полицай ставит на колени женщин, ворует личные вещи и унижает людей.
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