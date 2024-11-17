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В зоне СВО начали применять мультиспектральную маскировочную одежду

В зоне СВО начали применять мультиспектральную маскировочную одежду

Российские ученые разработали мультиспектральную маскировочную одежду, которая снижает заметность бойцов ВС РФ даже при условии использования визуальных средств обнаружения, сообщил представитель компании-разработчика HiderX.

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