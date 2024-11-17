В зоне СВО начали применять мультиспектральную маскировочную одежду

Российские ученые разработали мультиспектральную маскировочную одежду, которая снижает заметность бойцов ВС РФ даже при условии использования визуальных средств обнаружения, сообщил представитель компании-разработчика HiderX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии