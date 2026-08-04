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МОСИНФОРМ

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Врач Корсунов рекомендовал аллергикам купать собаку после каждой прогулки

Врач Корсунов рекомендовал аллергикам купать собаку после каждой прогулки

Пыльца может скапливаться не только на одежде и волосах, но и на шерсти домашних животных. Поэтому людям с аллергией после прогулок рекомендуется протирать питомцев влажным полотенцем, а при возможности — купать их.

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