Врач Корсунов рекомендовал аллергикам купать собаку после каждой прогулки

Пыльца может скапливаться не только на одежде и волосах, но и на шерсти домашних животных. Поэтому людям с аллергией после прогулок рекомендуется протирать питомцев влажным полотенцем, а при возможности — купать их.
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