Какой церковный праздник 3 января 2024 года отмечают восточные христиане Татьяна ОрлонскаяВопреки тому, что россияне продолжают отмечать приход Нового 2024 года, православные в настоящее время следуют многодневному Рождественскому посту.
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