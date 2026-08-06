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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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21-летний форвард «Баффало» Бенсон жалеет, что купил Porsche Cayenne: «Пустая трата денег, мне такие вещи не нужны»

Канадский нападающий «Баффало» Зак Бенсон признался, что жалеет о покупке автомобиля Porsche Cayenne.

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