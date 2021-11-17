Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Куда ни плюнь, на "хлебных должностях" - новосельские, покровские, немировские и т.д., и т.п.!  Пора уже ФИЛЬТРОВАТЬ,...Министр культуры ...
  • Олег Ноткин
    Бешеных собак (усраинских) уничтожают!!Украинские морпех...
  • галина
    А другие что не дети? Почему такая дискриминация.В Госдуме РФ пред...

Какой сегодня праздник: 18 ноября

Какой сегодня праздник: 18 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В России отмечают День рождения Деда Мороза. Ровно 322 года назад Петр I издал указ о рекрутинговом наборе военнослужащих, а 179 лет назад был издан указ о строительстве первого разводного моста через Неву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх