Какой сегодня праздник: 18 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В России отмечают День рождения Деда Мороза. Ровно 322 года назад Петр I издал указ о рекрутинговом наборе военнослужащих, а 179 лет назад был издан указ о строительстве первого разводного моста через Неву.