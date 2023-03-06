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Василевский пропустил 6+ шайб в 3-й раз в сезоне, отбив 32 броска из 38 в матче с «Каролиной»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 38 в матче с «Каролиной» (0:6). Россиянин пропустил не менее 6 шайб в одной игре в третий раз в сезоне.

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