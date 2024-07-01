Стало известно, сколько стоит таунхаус в Окленде осудившего СВО лидера группы "Браво"

Лидер группы "Браво" Евгений Хавтан, осудивший СВО, владеет таунхаусом в калифорнийском городе Окленд недалеко от парка дикой природы "Клермонт Хиллз", сообщает LIFE со ссылкой на американские справочники недвижимости .
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