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Индиан-Уэллс (WTA). Швентек, Касаткина, Кудерметова, Самсонова, Александрова и Потапова начнут со второго круга, Родина может выйти на Соболенко

Cтала известна сетка турнира WTA в Индиан-Уэллс, который стартует 8 марта. Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (12), Екатерина Александрова (18) и Анастасия Потапова (26) начнут со второго круга, как и все 32 сеяных.

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