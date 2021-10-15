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«Нафтогаз» раскрыл объемы падения прокачки газа через Украину

«Нафтогаз» раскрыл объемы падения прокачки газа через Украину

Объемы природного газа, прокачиваемого через территорию Украины, уменьшились в 2021 году почти в два раза, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, 15 октября передает телеканал «Украина 24».

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