«Нафтогаз» раскрыл объемы падения прокачки газа через Украину

Объемы природного газа, прокачиваемого через территорию Украины, уменьшились в 2021 году почти в два раза, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, 15 октября передает телеканал «Украина 24».
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