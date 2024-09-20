Из 1 пачки творога готовлю идеальный завтрак. Быстрые гомбовцы с начинкой

Гомбовцы с начинкой — это блюдо венгерской кухни, представляющее собой клёцки из теста с начинкой. Они могут быть сладкими или солёными и подаются как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или овощам.
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