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В кастрюльке

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Из 1 пачки творога готовлю идеальный завтрак. Быстрые гомбовцы с начинкой

Из 1 пачки творога готовлю идеальный завтрак. Быстрые гомбовцы с начинкой

Гомбовцы с начинкой — это блюдо венгерской кухни, представляющее собой клёцки из теста с начинкой. Они могут быть сладкими или солёными и подаются как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или овощам.

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