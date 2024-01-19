Гранты на новые приборы получат 20 сибирских научных организаций в 2024 году

В Новосибирской области также действуют региональные формы поддержки для ученых. По словам министра науки НСО Вадима Васильева, они реализуются в рамках соглашения областного правительства с Российским научным фондом (РНФ).
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