В Якутске не привитых от кори детей отстранили от посещения школ и детских садов

В Якутске в связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемостью корью Роспотребнадзор принял решение временно отстранить детей, не имеющих вакцинации от опасного заболевания, от посещения образовательных организаций.
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