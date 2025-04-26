Названы три знака зодиака, которые переедут в конце весны — будто Алиса в Стране чудес

Астролог Ольга Аристова озвучила важный прогноз на май. Астрология 123RF/legion-media.ruАстролог Ольга Аристова рассказала, что ждет в конце весны тех, кто родился под созвездием Стрельца, Козерога или Близнецов.
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