Россиянка обвинила роддом в продаже ее новорожденной дочери

Женщина в Приморье заявила, что ее новорожденную дочь отдали в другую семью Жительница Приморского края заявила, что ее новорожденную дочь отдали в другую семью, при этом объявив ей самой, что младенец не выжила после родов, сообщили на телеканале «Россия».
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