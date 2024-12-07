Россиянка обвинила роддом в продаже ее новорожденной дочери

Женщина в Приморье заявила, что ее новорожденную дочь отдали в другую семью Жительница Приморского края заявила, что ее новорожденную дочь отдали в другую семью, при этом объявив ей самой, что младенец не выжила после родов, сообщили на телеканале «Россия».