Исследования окончательно доказали, что серотонин и дофамин не влияют на стресс, депрессию и тревожность

До недавнего времени, когда речь шла о наиболее распространенных проблемах психического здоровья, ученые и врачи долгое время связывали эти проблемы с дисбалансом нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, значительно переоценивая их влияние.
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