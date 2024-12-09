Исследования окончательно доказали, что серотонин и дофамин не влияют на стресс, депрессию и тревожность

﻿﻿До недавнего времени, когда речь шла о наиболее распространенных проблемах психического здоровья, ученые и врачи долгое время связывали эти проблемы с дисбалансом нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, значительно переоценивая их влияние.