Латвия отменяет Орбакайте: певица попала в "чёрный список"

Концерты отменяются: Латвия запретила въезд Орбакайте и Бреговичу.Власти Латвии официально внесли певицу Кристину Орбакайте и сербско-хорватского композитора Горана Бреговича в список лиц, которым запрещён въезд в страну.
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