Кабмин Ирана назвал дипломатию и оборону неделимыми инструментами защиты страны

Правительство Ирана пообещало твердо противостоять американским санкциям и тому, что оно назвало «заговорами» Соединенных Штатов и Израиля.
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