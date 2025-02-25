"Она - ужасная". Дональд Трамп высказался о принце Гарри и Меган Маркл

В последнее время супруги испытывают множество негатива.Принц Гарри и Меган Маркл едва успели оправиться от серии негативных публикаций, посвящённых пятилетней годовщине их переезда в Америку, когда неожиданно последовала резкая критика от президента США Дональда Трампа.