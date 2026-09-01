Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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1 сентября. Киев, Одесса, фронт: Россия заставляет ПВО выбирать, что спасать

1 сентября. Киев, Одесса, фронт: Россия заставляет ПВО выбирать, что спасать

Сергей Лебедев (Лохматый)  За период с утра 31 августа до утра 1 сентября в моей хронике набралось 69 ударных эпизодов в 11 областях Украины.

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