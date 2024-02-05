Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    И о чем эта новость? Или надо скакать по ссылкам чтоб прочитать её? Я бы таких афтороф блокировалНе пойму гражданс...
  • Игорь Петров
    Позорище генеральское!!!Высокопоставленны...
  • Мария
    Таня! У него мама гражданка Израиля, она  там, как и  все родственники. Так что кипа при нём! Я своими ушами слышала ...Борис Надеждин ок...

Кто заменит Россию на границах Армении? Пашинян утаил главное

Кто заменит Россию на границах Армении? Пашинян утаил главное

Царьград Фото: globallookpress.com Любопытный вопрос поднял военкор проекта WarGonzo Дмитрий Селезнёв после недавнего заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна не будет выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией в прежних объёмах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх