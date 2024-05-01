В автомобилях «Лада» могут появиться революционно новые системы

Президент АвтоВАЗа сообщил о том, что компания активно изучает возможность внедрения беспилотных технологий в автомобили LADA, а также планирует внедрить современные системы и интеллектуальных помощников на базе искусственного интеллекта в модели более высокого класса, включая сегмент C и D.
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