В автомобилях «Лада» могут появиться революционно новые системы

Президент АвтоВАЗа сообщил о том, что компания активно изучает возможность внедрения беспилотных технологий в автомобили LADA, а также планирует внедрить современные системы и интеллектуальных помощников на базе искусственного интеллекта в модели более высокого класса, включая сегмент C и D.