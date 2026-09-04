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Царьград

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Рейтер: Наводнение в Непале нанесло ущерб на $2,56 миллиарда

Рейтер: Наводнение в Непале нанесло ущерб на $2,56 миллиарда

По данным Рейтер, ущерб от наводнения в Непале составил 2,56 млрд долларов. 26 августа вода из Китая затопила реку Бхоте-Коши, что привело к гибели более 1,2 тыс.

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