Во Владивостоке прошёл Парад Победы

9 мая на центральной площади Владивостока прошёл Парад Победы. Он начался с традиционного воинского ритуала: исполнения “Священной войны” и появления знаменной группы, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
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