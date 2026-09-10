Воробьи: Исчезли из городов? Вот реальное состояние дел

Помните раньше, когда кто-то из вас кормил голубей, к угощению слетались ещё и воробьи? Целой оравой прибывали, крали еду прямо из-под носа у неповоротливых гулей.
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