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Американские учёные успешно провели квантовую телепортацию

Американские учёные успешно провели квантовую телепортацию

Квантовая телепортация по интернет-кабелю, перегруженному обычным трафиком, была впервые осуществлена физиками из Северо-Западного университета США, которые опубликовали результаты своего исследования 22 декабря в журнале Optica.

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