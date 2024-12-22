Американские учёные успешно провели квантовую телепортацию

Квантовая телепортация по интернет-кабелю, перегруженному обычным трафиком, была впервые осуществлена физиками из Северо-Западного университета США, которые опубликовали результаты своего исследования 22 декабря в журнале Optica.
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