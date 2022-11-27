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Леброн Джеймс – о неудачном старте «Лейкерс» в сезоне: «Мы не знали друг друга»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил неудачный старт своей команды в нынешнем сезоне. «Мне кажется, что мы не совсем были уверены друг в друге, мы не знали друг друга.

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