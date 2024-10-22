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Русская весна

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Армия России вплотную подошла к Курахово и рвётся дальше (КАРТА)

Армия России вплотную подошла к Курахово и рвётся дальше (КАРТА)

Армия России уверенно рвётся вперёд, вплотную подойдя к Курахово. На кураховском направлении западнее Максимильяновки наши войска продвинулись на глубину до 800 метров и заняли дачный посёлок «Энергетик».

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