Армия России вплотную подошла к Курахово и рвётся дальше (КАРТА)

Армия России уверенно рвётся вперёд, вплотную подойдя к Курахово. На кураховском направлении западнее Максимильяновки наши войска продвинулись на глубину до 800 метров и заняли дачный посёлок «Энергетик».
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