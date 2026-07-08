ПВО Ирана вступила в бой у стратегического порта Бендер-Аббас на юге страны

В ночь на субботу иранские системы ПВО отработали в южном порту Бендер-Аббас. Зенитчики перехватывали цели прямо на побережье Ормузского пролива — той самой узкой горловины, через которую проходит пятая часть всей мировой нефти.
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