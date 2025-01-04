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Осака вышла в финал впервые после рождения дочери и вернется в топ-50

Осака вышла в финал впервые после рождения дочери и вернется в топ-50

В полуфинале она обыграла Алисию Паркс – 6:4, 6:2. Паркс проводила второй матч за день: в пятницу ее встреча против Кэти Волынец не состоялась из-за дождя.

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