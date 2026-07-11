Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Он вчера ушел на небо…

Он вчера ушел на небо…

Невосполнимая утрата. Скоропостижно скончался журналист «Спорт уик-энда Андрей ГАЛУНОВ Совсем недавно мы вместе обсуждали события чемпионата мира по футболу, строили прогнозы, оценивали подготовку «Зенита» к новому сезону, и вдруг это страшное известие… Ушел из жизни один из ведущих журналистов «Спорт уик-энда Андрей ГАЛУНОВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии