Он вчера ушел на небо…

Невосполнимая утрата. Скоропостижно скончался журналист «Спорт уик-энда Андрей ГАЛУНОВ Совсем недавно мы вместе обсуждали события чемпионата мира по футболу, строили прогнозы, оценивали подготовку «Зенита» к новому сезону, и вдруг это страшное известие… Ушел из жизни один из ведущих журналистов «Спорт уик-энда Андрей ГАЛУНОВ.