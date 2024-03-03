Депутат Елисеев: качества участников СВО будут востребованы в госуправлении

Новая кадровая программа "Время героев" для ветеранов и участников специальной военной операции, старт которой анонсировал в своем послании к Федеральному Собранию Российской Федерации президент Владимир Путин, - своевременная и необходимая для развития системы государственного управления инициатива, считает первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев.