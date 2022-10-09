Баланда для китайского императора. От Мукдена до Токио

Баланда для китайского императора. От Мукдена до Токио

Здесь вам не Нюрнберг «Если со мной что-то случится, японцы не признают ответственности», — сказал Пу И перед отлётом на Токийский процесс.

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