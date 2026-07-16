ЗИЛ-130 — советский и российский среднетоннажный грузовой автомобиль третьего поколения, разработанный и производившийся на Заводе имени Лихачёва (ЗИЛ) в Москве.
ЗИЛ-130
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ЗИЛ-130 — советский и российский среднетоннажный грузовой автомобиль третьего поколения, разработанный и производившийся на Заводе имени Лихачёва (ЗИЛ) в Москве.
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