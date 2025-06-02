Лазарева не оплачивает штраф в размере около 43 тысяч рублей

Телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает назначенные ей штрафы.В базе данных судебных приставов указано, что за Лазаревой числится штраф по делу об административном правонарушении на сумму 42 800 рублей.
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